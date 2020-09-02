台明年發行新護照　封面放大TAIWAN字樣增辨識度

台灣的立法院日前通過進一步提升護照辨識度的決議，更報請行政院調整護照封面設計。行政院周三（2日）早上召開記者會說明新版護照封面，指出將會放大封面中的「TAIWAN」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞「青天白日」圖案。台灣外交部表示，新版護照暫定明年1月開始發行。

行政院發言人丁怡銘在記者會表示，台灣在新冠肺炎中防疫有成，因此希望在國際意象上，提高台灣辨識度，避免在國際交流中與中國大陸混淆，保障台灣人在海外的旅遊權益及便利。

台灣的外交部長吳釗燮在記者會說明新護照在封面設計的三大改動。第一、保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、「青天白日」圖案、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則。第二、、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」。第三、將「REPUBLIC OF CHINA」環繞於「青天白日」圖案外圈，維持尊崇性。

台外交部指出，新護照的發行日期視乎印制流程及安全存量。目前已着手通知國際航空運輸協會、各國政府及機場港口海關、移民局等相關機關與航空公司，並將會寄送樣本予國內外相關機關。

另外，大陸外交部發言人華春瑩周三在例行記者會上表示，不管台灣民進黨當局搞甚麼小動作，都不會改變台灣是中國不可分割的一部分這個事實。

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