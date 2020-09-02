美軍艦疑駛入澎湖　台軍斥報道混淆視聽

大陸傳媒日前引述北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」（SCSPI）計劃平台的消息報道，通過衞星測距比對，美國海軍神盾驅逐艦海爾賽號（USS Halsey）疑似在澎湖水道航行。台灣海軍司令部周三（2日）發新聞稿指，有關報道內容失實，是試圖混淆視聽，破壞區域和平穩定，藉故引發台海爭議。

海軍司令部指，美軍軍艦當日由北向南航行，穿越台灣海峽時是沿海峽中線通過，台軍海上偵巡艦均全程監控，而非報道所指「從澎湖水道航行通過」，完全與事實不符。

報道指，澎湖水道位於澎湖列島與台灣島之間，呈南北走向，北口闊約60公里、南口闊約40公里、最窄處闊約30公里，是台灣島西側南北交通的近岸航道，在經濟、軍事上都有重要意義。

另外，專門追蹤飛機動態的Twitter平台「Aircraft Spots」周三發布，一架疑似解放軍偵察機在南海近台灣海峽處現身，飛行高度為海拔1.3萬英尺。台空軍司令部對此表示，空軍充分掌握、嚴密監控台灣周邊海、空域動態，目前狀況均正常。

同日，台灣的國防部副部長張哲平指出，大陸近日透過SCSPI與官媒不斷放出假訊息，意圖製造兩岸人民衝突，引發台海爭端，其低劣手法已造成台灣民眾反感，呼籲北京當局不要成為破壞區域和平的麻煩製造者。

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