邯鄲市委書記高宏志　涉違紀違法受查

河北省紀委監委周三（2日）公布，邯鄲市委書記高宏志涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受河北省紀委監委紀律審查和監察調查。

高宏志於1967年10月出生，為河北正定人，1986年8月參加工作，1990年12月加入中國共產黨。1991年4月至1992年1月任河北正定師範學校團委書記，1997年8月至2001年11月任團省委組織部部長，2003年4月至2006年11月任團省委書記、黨組書記。

在2006年12月至2007年3月，高宏志任衡水市委副書記（正廳級），副市長、代市長﹔2007年3月至2012年1月任衡水市委副書記，市長﹔2012年1月至2012年2月任邯鄲市委副書記，副市長、代市長﹔2012年2月至2013年2月任邯鄲市委副書記，市長﹔2013年2月至今任邯鄲市委書記。

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