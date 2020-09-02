深圳個人破產條例明年實施　600萬人合資格申請

深圳市人大常委會日前審議，通過《深圳經濟特區個人破產條例》，將於明年3月1日起實施，為內地首次就個人破產立法。深圳市中級人民法院深圳破產法庭庭長曹啟選指，目前約有600萬人符合資格申請，預計每年個人破產案件約有5000至6000宗。

根據條例，債務人和債權人均可向人民法院申請破產，其中債務人需在深圳居住，且參加深圳社保連續滿3年，因生產經營、生活消費導致資產不足以清償全部債務或明顯缺乏清償能力，方可依法申請。債權人單獨或共同持有50萬元（人民幣，下同，約58萬港元）以上到期債權，則可以申請對債務人作破產清算。

條例亦限制債務人的消費行為、職業資格和借貸額度，包括不得乘坐飛機商務艙、輪船二等以上艙位、高鐵一等以上座位，不得在三星級以上酒店消費，不得購買不動產、汽車等；不得擔任上市公司、非上市公眾公司和金融機構的董事、監事和高級管理人員職務；獲1000元（約1150港元）以上的借款或信用額度，須向出借人或授信人聲明本人破產狀況。

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