陽江核電廠液位計發生故障 未導致核洩漏及環境污染

生態環境部華南核與輻射安全監督站周三（2日）通報，指日前廣東陽江核電廠的4號機組，發生液位計故障，導致安全殼噴淋系統化學添加劑箱充注體積不足，並超過運行技術規範要求的一個月維修期限。目前，核電廠工作人員已經進行液體補充，涉事罐液位已經恢復正常。

通報指事發於上月25日，當時陽江核電4號機組處於滿功率運行狀態，工作人員在執行安全殼噴淋系統化學添加劑箱液位計定期校驗時，發現液位計指示值為4.2米，但經過校驗其真實液位值為3.8米，該儲存罐實際液位不滿足《安全相關係統和設備定期試驗監督要求》中大於等於4米的準則要求。

事件對機組運行未產生明顯影響，無核洩漏、無人員照射、無環境污染，當局故將該運行事件定為0級事件。陽江核電廠營運單位，需在30日內向國家核安全局和華南核與輻射安全監督站提交事件報告。

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