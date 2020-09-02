新冠肺炎：逐步恢復國際直航　首批8國9航班可直飛首都

全球新冠疫情持續，國務院聯防聯控機制工作組周三（2日）通報，指為發揮首都的國際航空樞紐作用，提升國際航空客、貨運輸效率，民航局將在嚴格採取防控措施及嚴防輸入的前提下，由周四（3日）開始逐步恢復北京的直航航班，首批將有8國9航班可直飛北京。

據了解，疫情爆發以來，北京在今年3月起，要求所有直航的國際客運航班，分流至其他城市作為第一入境點，在接受完檢疫後，才能入北京。但隨疫情防控工作進入常態化，上述被分流出去的國際客運航班，將逐步恢復直航北京。首先從周四起，先行恢復泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等8個輸入病例較少國家至北京的9個航班。

通報指，民航局將對所有直航北京的國際客運航班，運行單班航班只要輸入病例達3宗，即觸發熔斷，有關航班將再次以首都以外城市作第一入境點；同時，有關航班需控制客座率，當局也要控制每日從首都機場入境的旅客規模；同時結合相關國家遠端核酸檢測情況，對入境旅客實施閉環管理。

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