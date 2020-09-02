新冠肺炎：台增1境外輸入案例　緬甸升為中低風險國家

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（2日）召開記者會，指當地新增1宗新冠肺炎輸入個案，一名40多歲印尼籍男性船員確診，致全台累計病例達489宗。另外，鑑於緬甸近日疫情有擴散之勢，指揮中心將緬甸改為中低風險國家。

指揮中心陳時中指，新增的印尼籍船員在8月16日抵台後進行居家檢疫14天，並無出現症狀，因工作預定於周三再次出境，在8月31日自費檢驗後核酸呈陽性，目前正接受隔離治療。衞生部門已掌握接觸者共35人，均列為居家隔離對象。

指揮中心發言人莊人祥表示，緬甸若開邦首府實兌自8月16日出現4周以來首宗本土個案後，迄今累計超過400宗，疫情逐漸擴散至其他地區，可能存在隱性傳播鏈，於是提升其感染風險等級。

另外，台灣又新增2宗輸出個案，一名越南女工返越及一名台籍男子赴日後均被驗出無症狀確診，該女案在台期間接觸者共4人，核酸檢驗結果皆為陰性。至於赴日台男，其同行友人檢驗結果為陰性，他在台接觸者1人，目前正進行檢驗。

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