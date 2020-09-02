14歲少女囚禁案細節曝光　疑犯日供一餐家藏19歲嫩妻

台灣高雄一名14歲劉姓少女日前被囚禁一案，引起轟動。台媒周三（2日）曝光更多案情細節，指誘拐少女的32歲男子羅育祥，除身背迷姦2未成年少女的刑案，還家藏19歲嫩妻；而劉女在被囚禁期間，每日只有一餐，她強忍飢餓，大部分時間都保持沉默，不與羅有太多互動。

劉女的父親表示，女兒被囚禁了66小時，且被迫戴上電擊頸圈，被威脅指如不配合將要接受電擊。而警方在劉女被囚禁期間，曾2次到羅住所搜索，但由於羅的威脅，劉女即便聽到樓下有聲音，也不敢出聲，直到警方第3次上門，才有機會製造聲響引來警方注意。

劉女指自己被囚期間，羅會用手機給她看自己失蹤的有關報道，但劉也一直保持冷靜，告訴自己不能慌張，只淡定回應「哦！我知道了」，以免情緒刺激到羅男，使對方對自己不利。

警方周二（2日）將涉案的羅男等人拘捕，其中包括其19歲葉姓嬌妻。據了解，有人在劉女失蹤當日，見到葉由涉事單位外出，而警方3度上門，蔡女均未提到該單位有密室存在，認為葉是關係人。葉女聲稱，自己是婚後才得知羅案底纍纍，而2人早已經分居，當天只是剛好回去新竹住家，警方事後將葉女釋放。

另外，台媒又報道，指羅育祥家境富裕，且性格孤僻。而他前年落藥迷姦2未成年少女，在今年7月被法院判囚10年，案件仍在上訴，羅以5萬元新台幣（約1.34萬港元）保釋，交保1年4月後預期依然未被羈押。

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