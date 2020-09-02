與台斷交掀反彈　所羅門群島一省將辦獨立公投

南太平洋島國所羅門群島去年9月決定與台灣斷交，改與中國大陸建交，結果在該國長期有分離意識的馬萊塔省（Malaita）掀起反彈。該省近日宣布將舉行獨立公投，省長蘇達尼（Daniel Suidani）更在周二（1日）發聲明，批評中央政府明知該省不承認外交變化，卻仍施壓要求當地接受大陸。

蘇達尼在聲明中指出，所羅門群島的領導層正邁向獨裁，現在是時候讓馬萊塔省的民眾思考是否願意繼續成為這個國家的一分子。目前該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）尚未置評。

據英媒報道，馬萊塔省佔所羅門群島全國約4分之1人口，長期有分離意識，由於中央政府承認獨立公投的可能性不大，今次馬萊塔省的舉動恐進一步加劇雙方不和。另外，報道引述指馬萊塔省政府和台灣的外交部消息指，台灣援助馬萊塔省的醫療物資，早前遭到所羅門群島中央政府扣留，這使得兩者關係更加緊張。

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