3.3億元冒牌LEGO侵權案　主犯判囚6年罰9千萬人民幣

上海市第三中級人民法院周三（2日）審理一宗冒牌樂高（LEGO）玩具案，涉案金額逾3億3千萬（人民幣，下同，約3.8億港元）。法院依侵犯著作權罪，判李姓主謀有期徒刑6年，並罰款9000萬元（約1.03億港元）；其餘8名被告則分別被判有期徒刑3年至4年6個月不等，並處罰款。

經調查，李男等人在2015年至2019年間，在未經樂高公司許可的情況下，以「樂拼」作為品牌，在線上、線下銷售有關仿製玩具。他們先購買新款樂高系列玩具，通過拆解研究、電腦建模、複製圖紙、委託他人開制模具，設立玩俱生產廠，複製了樂高牌的47個系列663款產品。

經司法會計鑑定，該集團在2017年9月11日至2019年4月23日，共銷售侵權產品4百萬盒，涉634種型號，共計金額達3億元（約3.4億港元）；而由警方在涉案倉庫扣查的侵權產品，共60萬盒，合計金額3000萬元（約3400萬港元）。

法院認為，該集團在李男在的指使下，各施其職，形成了有組織、系統化的犯罪鏈；而涉案人數眾多、犯罪時間跨度大、侵權款式多樣，且絕大部分仿冒玩具已經流入市場，不僅侵犯了知識產權、給權利人的商譽和經濟利益造成重大損失，而且還嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，故逐上述判決。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020