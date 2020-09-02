台允含瘦肉精美豬進口惹議　國民黨將發起全民食安公投

台灣當局日前宣布開放含俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺的美國豬肉進口，引起各界反彈。國民黨周三（2日）下午召開中常會，對此黨主席江啟臣表示，未來不排除上街抗爭，並將發起全民食安公投。

江啟臣表示，政府開放上述美國豬肉進口，不僅缺少風險管控及配套，更未與民眾溝通說明，並以全民健康作為利益交換的代價，令人憤怒與失望。接下來，國民黨除了將透過立法院黨團進行強力監督，亦會與產業界、社會團體共同發聲，也不排除到街頭抗爭。該黨更將發起全民食安公投，並以周日（6日）全台黨代表大會作為公投連署起點，以具體行動反對民進黨的粗暴決策。

另一方面，國民黨立法院黨團書記長林奕華等人召開記者會表示，為配合執政黨宣布開放美豬進口，農委會僅以7天的時間公告，將開放使用萊克多巴胺動物飼料用藥，讓其在台灣合法化，這對台灣未來食安會是非常大的災難。

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