台經濟部長將展開台美經濟對話　台媒：美國務次卿年底訪台

台灣經濟部長王美花周三（2日）表示，會在年底與美國主管經濟增長、能源及環保的國務次卿克拉奇（Keith Krach）展開「台美經濟與商業對話」。另有台媒報道指，克拉奇有意在今年11月美國總統大選前率團訪台。

王美花表示，周一（1日）與美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）展開了視像對話，雙方就「台美經濟與商業對話」展開討論，並預期該對話可以在今年底可以展開。王美花指年底與克拉奇的對話，除經濟與能源，還將談及美國對整個亞太地區的供應鏈部署戰略，但談到甚麼地步及具體磋商內容，仍在商確。

而台媒報道指，「台美經濟與商業對話」原計劃以視像方式進行，最快本月底舉行。但美國亦有可能利用「台美經濟與商業對話」，讓克拉奇在大選前率團訪台，以抬拉特朗普的選情。報道指，若克拉奇決定訪台，將是繼美國衞生部長阿扎訪台後，再有美國高官訪問台灣，且官階比阿扎更高。

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