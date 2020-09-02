洩機密予大陸對手　台觸控面板商前高管緩刑2年

據台媒報道，台灣觸控面板生產商宸鴻集團（TPK）前市場行銷處業務副理莊睦賢，被指前年至去年間將公司重要機密以電郵方式寄予大陸競爭對手天馬集團職員，周三（2日）被台中地院依洩漏營業秘密罪判囚1年4個月，緩刑2年，另須繳公庫10萬元（新台幣，下同，約11.5萬港元）。

報道指，莊男將「TOLⅡ成本」和「PC板材驗證」2項營業機密檔案，先後以電郵寄予屬大陸國企中航國際子公司的天馬集團人員。雖然莊男將檔案寄出，但由於權限限制，他曾多次寄送失敗，而未經審核發出的郵件，都會寄到林姓主管信箱內，後者察覺異常後決定上報，繼而揭發事件。

據指，相關技術研發成本達近6億元（約1.6億港元），且有近80億元（約21.4億港元）的產品應用價值，台中地檢署遂決定起訴。不過莊男與宸鴻集團以約50萬元（約13萬港元）賠償達成和解，後者亦主動請求法院從輕量刑，最終法院周三作出上述判決。

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