傳公益性骨灰堂被改成「祠堂」出售　市民政局介入調查

內地近日傳出，天津市濱海新區如住宅屋苑般的公益性骨灰堂，被人改成「祠堂」，不但藏10萬骨灰龕，而且價格被中介越炒越高，更有中介表示，自己賣骨灰龕7日，就已賺了5千萬（人民幣，下同，約5千6百萬港元）。天津市民政局周三（2日）回應，指已經介入調查，一旦發現情況屬實便會從重處罰。

據了解，該「屋苑」位於濱海新區中塘鎮，共分兩期16座，每座6層高，一層25個單位。但是原本由鎮政府開發做公益性骨灰堂的地方，則被人當作私人祠堂售賣，每個祠堂為一個獨立房間，而售價在6年間飆升，有原本最初的每平米3000元（約3453港元），升至7000元（約8058港元），後來經中介參與倒賣價格被炒到了近萬元（約1.1萬港元）一平米。

內媒發現，其實該「屋苑」在2015年便傳出過，以3萬（約3.4萬港元）的售價販賣公益性骨灰堂骨灰龕位的情況，但當時濱海新區政府回復指該問題並不存在，公益性骨灰堂只是每個龕位每月收10元（約11港元）的管理費。

近日該骨灰堂再曝「發死人財」，且更有內媒記者暗訪的圖文傳出，再引起網民關注。天津市民政局殯葬經營處工作人員表示，公益性墓地和公益性骨灰堂是農村地區為本地村民提供骨灰安葬的公益性殯葬設施，禁止對外從事經營活動，一旦發現對外出售，將依法從重處罰。

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