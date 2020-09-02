台體育處長涉收賄　高檢署命北檢以貪污罪起訴

台灣台北市體育處前處長孫清泉被控收受賄賂，為業者優先承租場地提供協助。台北地檢署在2018年8月決定不起訴孫，但因事件牽涉公務員貪污，依法移交高檢署再議。高檢署審核後認為，北檢原處分理由違背經驗及論理法則，撤銷不起訴處分並命令北檢起訴。北檢於周二（2日）以貪污罪起訴孫男。

孫清泉原為台北市大安區區長，於2010年轉任體育處長。案情指，孫清泉於2010至2012年間，利用民間團體申辦體育活動的機會收受賄賂，以每日2萬元（新台幣，下同，約5360港元）或每次活動4至5萬元代價（約1.07至1.34萬港元），讓業者優先承租場地，並減免租金、保證金，再轉租牟利。

北檢約談孫男到案後，諭令60萬元（約16.1萬港元）交保，及後因罪證不足不予起訴，再將案件移交高檢署。高檢署本次罕見未經自為偵查程序，即命令北檢二次偵查並重新起訴孫清泉。

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