法經濟學家拒刪批判內容　內地出書計劃將泡湯

法國著名經濟學家皮凱蒂（Thomas Piketty）一本新作，原計劃在中國內地出版，但他拒絕應內地出版商的要求刪除內容，令出版計劃可能泡湯。

新書名為《資本與意識形態》（Capital and Ideology），內容講述中國的貧富差距以極快速度增長，程度已逼近美國；又指出中國沒有遺產稅，令財富高度集中。被要求刪除的包括批評中國政府的敏感內容，如「中國還沒有展示出其優勝於西方民主選舉制度的地方」。

皮凱蒂周一（8月31日）受訪時表示，刪文毫無道理，拒絕配合，因此相信出版機會渺茫；又指中國政府似乎愈來愈不安，表明不願就各種經濟和政治制度作公開辯論。

2014年，皮凱蒂憑著作《21世紀資本論》成名，該書批判西方資本主義，當時獲得中國領導人好評。他在訪問續指，今次新作將在台灣出版，亦希望能在香港推出，認為中方根本不應害怕該書，否則無法處理香港示威，甚至有日在北京、上海爆發的示威。

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