改用漢語授課傳罷課　多輛警車在校園外戒備

內蒙古自治區日前宣布，由新學期開始小一及中一學生，除蒙古語課外，其他科目均需以漢語（普通話）授課，引起當地蒙古族學生及家長不滿。境外媒體周三（2日）報道，指學生及家長為抗議相關改動而實行罷課，原本周二（1日）為開學日，但卻無人前往學校；同時，學校周圍亦停泊了多輛特警車輛，在場戒備。

報道指，內蒙古錫林郭勒第一蒙古族中學，開學日並沒有師生前往；巴林右旗的蒙古族小學，雖然校內有老師，但卻沒有學生上學，同時校外有大批公安在場戒備；巴林右旗的大板鎮，則有教師參與示威，被警方帶走；通遼市有中學生上街示威；呼和浩特市內蒙古師範大學附屬高中，逾千學生在校園內叫口號抗議有關政策。

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