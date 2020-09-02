國家網信辦近一個月　處置過萬違規「大胃王直播」帳號

中央日前提出要推動「惜食」文化，更點名「大胃王直播」鋪張浪費。國家網信辦周一（31日）通報近一個月展開的「三項整治」行動成果，當中1.36萬個違規「大胃王直播」帳號遭處置。

國家網信辦周一召開深入推進商業網站平台和「自媒體」傳播秩序突出問題集中整治、「自媒體」基礎管理專項治理和網絡直播行業專項整治推進會，對深入推進「三項整治」行動進行再部署。會上指，近一個月來，主要網站平台共清理603萬條各類違法違規信息，處置559萬個違法違規帳號，凍結92.8萬個「殭屍」（長期無人使用）帳號，處置169個百萬粉絲以上帳號。

另外，7.2萬款無新聞服務資質應用程式被移出應用商店，338款違法違規直播平台被依法處置，7.4萬主播直播間遭關閉，另有10.5萬個違規主播帳號被封禁，1.36萬個「大胃王直播」帳號遭處置。會議強調，要持續傳導壓力，依法處置違規網站平台、主播和帳號。

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