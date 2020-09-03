國務院核准2項核電工程　均採用「華龍一號」核電機組

國務院常務會議周三（2日）召開，為擴大有效投資、增強能源支撐、減少溫室氣體排放，並推進核電項目建設，會議核准採用「華龍一號」三代核電技術的海南昌江核電二期工程和民營資本首次參股投資的浙江三澳核電一期工程。兩個核電工程總投資超過700億元（人民幣，下同，約804億港元），將帶動大量就業。會議又要求加強核能短板領域攻關，堅持安全第一、質量至上，壓實企業安全主體責任，強化工程建設和運行監管，確保萬無一失。

公開資料顯示，海南昌江核電二期工程選址於昌江縣海尾鎮塘興村，規劃建設2台百萬千瓦級壓水堆核電機組，機組型號選擇「華龍一號」（融合版）技術方案，單台機組名義電功率約為1200MWe。該工程由中核集團和華能集團共同出資建設，總投資394.5億元（約453.2億港元）。單台機組建設周期為60個月，兩台機組開工日期間隔10個月，預料3號機組2025年建成，4號機組則2026年建成。

據了解，海南昌江核電項目規劃建設4台核電機組，一次規劃，分期建設。一期工程的1、2號機組，已分別於2015年12月25日和2016年8月12日投入商運。目前核電在海南省電力能源供應中的佔比已近三分之一，改善和優化海南的能源結構。

另外，浙江三澳核電一期工程位於溫州市蒼南縣霞關鎮三澳村，項目由中廣核蒼南核電有限公司負責建設運營。該項目是中國重要能源戰略項目，也是浙江省創建國家清潔能源示範省的依托項目。

自2016年以來，中國僅有少量的核電項目獲准建設。其中在2019年，中國在福建漳州和廣東太平嶺分別核准了兩台核電機組的建設，已是2016年後國內首次啟動建設新的核電機組。

中核集團總工程師雷增光當時曾表示，從當前國際和國內核電發展現狀來看，節奏都是審慎和緩慢的。他認為，從發展趨勢看，要綜合考慮氣候變化對減排的需求、能源安全供應和能源轉型，未來核能還有加速發展和持續增長的空間。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020