新冠肺炎︰無視史上最嚴法規　街市餐館照賣野味

新冠肺炎疫情發生以來，內地嚴厲打擊交易、食用野生動物行為，廣東更率先將「全面禁食野味」寫入地方性法規，被稱為「史上最嚴」；惟當地傳媒近日暗訪清遠、湛江、江門3市的農貿市場，發現仍有商家暗中出售野味，當中更包括國家保護動物，連被視為新冠病毒宿主之一的竹鼠，也可以預訂。

內地記者上月暗訪清遠市富榮農副產品批發市場，發現雖然嚴禁交易野生動物的宣傳海報隨處可見，但仍有至少3個攤檔公然出售各種蛇類。記者前往其中一檔表示要買蛇時，檔主隨即拉開卷簾門，在擺放蛇箱的門店內，拿出一條1.5公斤重的眼鏡蛇。檔主表示，無論是野生還是人工飼養的蛇類都有，且可以當場屠宰，又稱不愁沒客人買。另一檔主則表示，不敢向不熟悉的人出售，「怕別人舉報，那就麻煩了」。

記者又走訪了湛江市霞山水產品批發市場和湛江雷州市烏石港，發現無論市場內或餐館中，均擺放了有「活化石」之稱、被列為省重點保護水生野生動物的鱟，來招攬食客。暗訪中，所有餐館老闆均稱售賣的鱟是野生的，多人明言知道鱟是重點保護動物，惟稱「反正我們這邊就敢賣，像我們鄉鎮，這些沿海地區都偷偷賣的」。

位於江門市蓬江區的耙沖市場過往是集禽畜、野生動物批發於一體的綜合市場，惟早於今年2月被政府休市整頓。記者早前暗訪時，發現野生動物交易並未完全消失，不少商家表明可以預訂竹鼠、蛇等野生動物，甚至有商戶公然出售國家二級保護動物黃喉擬水龜（俗稱「石金錢」）。

內地律師指出，修訂後的《廣東省野生動物保護管理條例》自今年5月1日起施行，已大幅提高非法交易、食用野生動物行為的懲罰力度，不但要處罰野生動物及其製品價值的20倍罰款，還要依法追究刑事責任，惟野生動物交易仍禁之不絕，顯示當局必須加大執法力度，杜絕非法買賣行為。

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