狠男殺女網紅後伏法　親友竟包圍受害人家揚言報復

浙江省慈溪市年僅22歲女網紅兼舞蹈教師陳巧豐，2年前在鬧市被前男友吳益棟割喉砍16刀慘死，案件經審訊後，吳男周一（31日）伏法。惟吳被執行死刑當天，其多名親友竟包圍陳家叫囂，聲言要報復「殺光你全家」。事件引起輿論關注，陳的母親報警後，警方已派出警力徹夜守候，保護陳一家的安全。

「他們認為兒子被判死刑，是我們的原因，要來報復我們。我們很害怕，我家里還有小孩子，都被嚇得一直哭。」陳母泣訴，陳家與吳家相距40多公里，吳的家屬顯然是專程聚集在其家樓下，她目睹吳的父母在人群之內，「他爸爸還和自己的兄弟站在一起，對外說他們三兄弟都是一條心」，這些言論讓她感到害怕。警員到場維持秩序時，吳的家人更與警方口角。

陳母又稱，經過2年等待，終盼到兇手伏法的消息，惟因情緒波動太大、身體虛弱，沒法到女兒墓前親口告知，只能徹夜守在女兒靈位前，一遍遍地告訴女兒這個消息。她批評︰「明明就是吳益棟奪去了我女兒的生命，他們沒有對我家有一句道歉，卻在吳益棟受到法律的制裁後，還聚集我家樓下鬧事，這是我無法接受的。」截至周三（2日）下午，吳的親友仍未離開。

當地警方表示，目前已知悉此事，並一直在保護巧豐家屬的安全。

據此前報道，陳巧豐2018年8月1日晚上在某商場內，遭吳益棟當眾割喉致死。陳母透露，陳與吳交往期間，曾多次遭到毆打，被吳男偷錢，甚至被迫拍攝抖音跳舞視頻，賺取流量。當陳提出分手後，吳男長期跟蹤、威脅和騷擾陳女，在多次求復合被拒後，終憤而行兇。

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