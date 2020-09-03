台軍備局少將詐領獎金遭起訴　國防部︰記大過

台灣的國防部再爆貪腐醜聞，軍備局生產製造中心主任朱建群少將2015年任職202兵工廠廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，詐領績效獎金近3000萬元（新台幣，下同，約804萬港元），朱建群等4人周三（2日）被新北地檢署依貪污治罪條例起訴。台國防部當晚回應，指已將涉案4人調離現職，並核予大過1次至記過1次不等的處分。

起訴書指出，朱建群擔任202兵工廠廠長期間，該廠有獨立編制預算，如年度賸餘足夠，可依規定發放獎金給軍職及約聘人員，惟必先滿足約聘人員績效獎金。惟2015年度，該廠賸餘不如預期，朱擔心影響全廠獎金發放，涉嫌指示王姓上校工務長、帥姓上校會計主任、林姓士官長作假帳，以雲豹裝甲車自動滅火系統名義，交運35套滅火系統。惟雲豹裝甲車滅火系統當時尚未開發完成，此假帳令賸餘虛增4000多萬元（約1072萬港元），達成當年度發獎金門檻，朱建群等人也因此分得獎金。

台北調查處接獲檢舉後，報請檢方指揮追查，查獲廠長朱建群是幕後主導。偵辦後認定他涉犯貪污罪嫌重大，周二起訴被告朱建群、王男、帥男、林男等4人。