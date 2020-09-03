因瑣事持刀潛前妻家殺2人 男子潛逃多日落網

寧夏銀川男子馬X川涉嫌上月23日凌晨，因瑣事持刀從樓頂攀爬至前妻家內殺害馬X蘭及馬X，之後逃逸。寧夏警方周三（2日）披露，經大範圍搜索、排查，馬X川已於前一日在彭陽縣白陽鎮周溝村境內落網。目前，案件正在進一步審理中。

事發於上月23日凌晨3時許，馬X川潛入前妻位於開發區的家內作案後出逃。警方專案組偵查員通過閉路電視，確定了疑犯出逃路線，為從速將其抓捕歸案，當局向寧夏和周邊省區發出協查通告，並面向社會發布懸賞通告。

至周二（1日）清晨，當局獲悉馬X川現身於彭陽縣一座大山附近，遂組織200餘名警力，對疑犯可能藏匿的地區開展大範圍搜索、排查，終於當日下午2時多抓獲疑犯。

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