新人海邊拍婚紗照　與工作人員不慎墮海釀2死1失聯

新娘和化妝師不幸身亡，新郎則獲救送院，目前搜救工作尚在進行中。

浙江溫州洞頭區一對新人周二（1日）在海邊拍婚紗照時，連同工作人員一共4人不慎落入海中。現場救援人員翌日證實，新娘和化妝師不幸身亡，新郎則獲救後被送院，無生命危險，另現場一名婚紗攝影師失聯，尚在搜救中。

事發於元覺街道相思嶴島，公開資料顯示，相思嶴島位於溫州市洞頭列島中段，岸線長度52米，陸域面積150平方米。溫州洞頭溢香應急救援隊隊長楊森權表示，當時涉事新人距離岸邊有兩三米，惟由於海浪太大，不慎落入海中。

救援隊趕到現場時，發現了於海中漂浮的新郎，於是立即進行施救，幸該男送院後已脫離生命危險，至於新娘和化妝師被找到時已經遇難。救援隊周三（2日）已增加救援力量，出動15名隊員繼續搜救失聯的婚紗攝影師，同時海事等部門也參與現場搜救工作。

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