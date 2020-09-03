台男駕車受驚狂踩油門　暴衝40米後跌落碼頭

台灣新竹縣一名20多歲男子周二（2日）下午與友人駕車前往南寮漁港遊玩，懷疑不熟汽車操作，駛至路口時狂踩油門，最終連人帶車衝下碼頭。警方接報到場後將其救出。男生與友人僅輕微擦傷，車禍未造成其他人員傷亡。

據台媒報道，男子準備到南寮漁港的魚鱗天梯遊玩，駛至路口時，因突然有其他車輛駛出，男子一時受到驚嚇，竟將油門踩死，車輛暴衝40米後跌落碼頭，並卡在岸邊木棧道上。另外，停泊在碼頭處的船隻亦被波及受損。

男子的車輛因並未有購買保險，故需自行賠償船主損失，不過船主並未向男子追究責任。另外，男子亦需賠償並協助修復被撞壞的木棧道及路障。

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