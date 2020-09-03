小琉球沙灘驚現豬屍　台海巡就地焚燒掩埋

台灣的海巡署南部分署第五岸巡隊周二（1日）晚上8時許接獲民眾報案，指小琉球杉福沙灘上出現1隻疑似豬隻屍體。海巡接獲後通知屏東縣政府動物防疫所，協助採集檢體後，將豬屍就地焚燒掩埋，並消毒周邊環境。

小琉球安檢所接獲報案後，立即派人到現場，初步判定為屍體為豬隻，拉起封鎖線管制現場，並聯繫屏東縣政府動物防疫所人員。由於當時已無交通船，只能出動巡防艇，載檢疫人員搭船到小琉球採樣檢體。在採樣完成並送回防疫所檢驗後，海巡人員穿上防護衣及防護裝備，將豬屍就地焚燒掩埋。

小琉球安檢所長謝旻儒表示，此次是大陸爆發非洲豬瘟後，第4宗海漂豬屍到小琉球的案例，所幸前3起檢驗都呈陰性。惟他指出，境外非洲豬瘟疫情仍嚴峻，海巡人員都都會以最高防疫標準來執行勤務。由於杉福沙灘是小琉球觀光勝地之一，海巡人員穿上防護衣出沒，引發騷動遊客及居民騷動，議論紛紛，有人還跑到岸際遙望。

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