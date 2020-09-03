出售美國TikTok業務受阻　傳買家商討4選項

華春瑩在Twitter貼上漫畫圖暗批美國對TikTok的打壓。

中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok在美國面臨封殺，須在本月15日前出售在美國的業務，然而據報交易談判出現新阻滯，關鍵在於TikTok會否向買家出售能準確向用戶推薦影音的核心演算技術。英國傳媒周三（2日）報道，TikTok潛在買家正在商討4個選項，以推進有關交易。

中國上周新修訂《禁止出口限制出口技術目錄》，規定內地企業需獲批才可向境外轉移技術，意味TikTok在出售美國業務時，未知是否需獲得內地批准才可出售核心演算技術，交易或未能在短期內完成。英媒報道，TikTok買家與TikTok母公司「字節跳動」商討的第一個選項，正是不連同核心演算技術收購。

第二個選項是，與監督賣盤洽談的美國外商投資審查委員會（CFIUS）商討設立長達一年的交易過渡期；第三個選項，是向中國申請批准將TikTok的演算法轉交美國買家；不過，由於目前中美關係緊張，這選項被指有機會增加地緣政治的風險。

最後一個選項，是字節跳動向Tiktok買家批出演算法的使用許可權。不過，這選項亦被指會引起CFIUS憂慮，因為CFIUS原本就希望在交易完成後，字節跳動會與TikTok的美國業務斷絕一切關係。

目前尚未知道以上哪個選項會被採取。較早之前，字節跳動強調會遵守中方規定，並會嘗試澄清交易細節是否受新出口限制影響，但有知情人士指，TikTok大部分價值在於核心演算技術，若出售時未有包括該技術，相信交易難以完成。

中國商務部和科技部近日調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，輿論質疑是為了拖延TikTok的出售。商務部發言人高峰周四（3日）回應指，該目錄是根據科技發展形勢和推動國際科技交流合作的需要，按照國際慣例進行例行調整，不針對具體企業。他指，若相關企業在貿易、投資或對外經濟技術合作中涉及向境外轉移目錄中所列舉的技術，建議企業及時向省級商務主管部門諮詢，按規定辦理。

另外，中國外交部發言人華春瑩周三晚在Twitter回應特朗普對TikTok加強施壓，貼上漫畫圖並留言斥：「這是脅迫和公然搶劫！」圖中可見一個名為「TikTok」的蛋糕，將被拿刀叉的衣袖有「微軟」、「Facebook」等標誌的人分食；而揭開寫有「國家安全」字樣蓋子的人則穿上美國國旗衣服，明顯意有所指。

而據彭博社引述知情人士透露，美國商務部正草擬有關微信及TikTok與美國企業交易的文件，以及有關禁令的範圍及生效日期。有關決定將會在本月20日左右公布，惟推行時間及會否給予受影響公司過渡期等則尚未清楚。有公司向政府施壓，若將禁令即時生效，當局需要給予他們過渡期處理。

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