新冠肺炎︰25歲女涉防疫物資詐騙　判囚11年

浙江溫州市永嘉縣法院近日宣判一宗涉防疫物資詐騙案，25歲陳姓女被告今年2月在多個網上平台發布消息，稱可出售口罩和紅外線測溫槍，並偽造物流單據，詐騙9名受害人共獲利94萬元（人民幣，下同，約107萬港元）。經審，法院判其有期徒刑11年，並處以10萬元（約11萬港元）罰款。

經查明，1995年出生的陳女在今年2月在朋友處購買口罩被騙3萬元後，認為這是一個「商機」，便在沒有貨源的情況下，通過網絡下載貨源影片、圖片，在微信、抖音、貼吧等發布銷售口罩、紅外線測溫槍，並偽造物流單據行騙。

其中一名劉姓受害人在看到信息後，提出購買2000支紅外線測溫槍，並支付全部貨款74萬元（約85萬港元）。而陳女將詐騙所得用於網絡賭博，買家沒收到貨要退款時，她又去騙其他人將騙到的錢退給之前的買家。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020