私家車高速公路撞貨車　2女重傷

台灣台南市周三（2日）深夜發生一宗嚴重車禍，一輛私家車駛至國道1號中山高台南新營北上290公里路段時，與一輛貨車相撞。私家車上2名女子當場失去生命迹象，送院搶救後生死未卜，貨車司機則輕傷。目前，詳細事故原因仍有待釐清。

事發於周五深夜11時許，台南市消防局接獲報案後，派遣麻豆、下營、官田消防分隊前往救援。消防到場後，發現私家車受損嚴重，車頭及車尾凹陷，女司機及乘客被困車內，貨車的江姓司機則僅受輕傷，自行脫困。

消防員破拆車體，救出2名女子後，由於2人均無生命迹象，消防即場實施心肺復甦急救，並把2人分送至柳營奇美醫院、衞福部新營醫院搶救。江姓司機其後亦被送到柳營奇美醫院治療。警方接手勘查並排除事故現場後，肇事路段至周四（3日）凌晨恢復，詳細車禍原因有待國道第四警察大隊調查釐清。

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