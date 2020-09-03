餵飯害病患變植物人 大陸女看護被起訴

台灣台北市一名58歲駱姓大陸籍看護，早前在三軍總醫院照顧一名羅姓患者期間，為羅男餵食時，沒注意飯菜卡在喉嚨，還不斷餵食，導致羅男噎到腦缺氧，經急救後仍變成植物人。案件交由士林地檢署偵結後，檢方近日依過失傷害罪嫌起訴駱女。

起訴書指出，駱女去年6月19日至21日期間，經醫院安排，負責照顧腳受傷的羅男生活起居。21日中午，她餵食用餐時，未注意羅男進食咀嚼狀況。羅吃下駱女餵食的一口飯菜後，嗆到咳嗽，駱當場拍打羅的背部，羅隨即口吐白沫，經護理人員急救後，仍出現缺氧性腦病變。

駱女供稱，她餵食飯菜時，有等待羅確實吞下口中飯菜後，才餵食下一口，且有注意觀察對方喉嚨是否會動。案發當時，她餵完第一碗飯菜，曾發現羅「聲音怪怪的」，提問是否噎到時，對方卻說「好了」並推開她。未料她轉身拿飯菜後，回頭便見羅口吐白沫，立即呼叫護理人員協助。

惟李姓護理師證稱，駱女餵食分量是「一整湯匙滿的」，駱女呼叫護理師時，羅已無反應。經醫護人員用機器抽痰，「抽出來都是飯粒」，醫生接手後也挖出飯粒。另劉姓住院醫生證稱，當時已對羅急救，惟已無反應，且看到喉部有食物，遂徒手挖出食物。

檢察官認定，駱女應注意羅進食咀嚼情況，以適當速度餵食適量飯菜，應確實待羅吞食完畢後，再餵下一口，全案依照過失致重傷害罪嫌起訴。

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