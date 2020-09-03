稽核員發燒照闖託兒所惹投訴　台社會處介入調查

稽核員在發燒下仍闖入託兒中心，更一度抱起嬰兒。（中時電子報圖片）

台灣台東縣社會處稽查員日前在體溫達攝氏38.4度下，仍然硬闖託兒中心核查，涉嫌違反防疫規定。事後有1名嬰兒住院、4名出現發燒症狀，亦有4名有體溫過高情況。家長得知事件後，作出投訴。社會處也承認錯失，並承諾在完成調查後對稽核員作處分。

據台媒周二（2日）報道，2名社會處稽查員核查時，託兒中心職員告知須在門口等候量度體溫，其中1人在3次量度後，體溫仍然過高，依規定不能進入託兒中心。但該稽查員辯稱因戶外天氣太熱導致體溫較高，堅持入內。及後更出現發冷症狀，一度要求職員關掉冷氣及風扇。

該員查核過程中，除了移動物品外，還曾手抱嬰兒協助餵奶，在中心逗留近2小時後才離開。2天後，1名嬰兒嚴重發燒住院、4名疑似感冒發高燒、另4名也出現體溫過高情形。雖然無法直接證明與稽查員闖入有關連，但家長仍就其行為不當向社會處投訴。

社會處得知此事後，向該稽查員提出警告。該員及後竟致電家長爆料，指中心因不符合人員配比，可能會被處罰，會影響每個月6000元新台幣（約1600港元）的公託化補助，要求家長轉換託兒中心。結果，電話內容全被家長錄音。

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