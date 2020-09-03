學生十一長假能否離校惹關注　中南民大︰正常上課

內地新冠疫情雖已放緩，惟防疫措施未有放鬆，面對十一長期臨近，不少大學生都憂心忡忡，深怕放假也不能離校出行。其中，位於湖北武漢市的中南民族大學周二（1日）公告，決定十一及中秋部分節假日調整至寒假中，大部分日子將安排正常上課。有該校學生悲嘆︰「假期計劃泡湯了。」

據校方公告，該校將把十一及中秋部分節假日調整至寒假中，具體安排是10月1日、3日（周六）、4日（周日）維持放假，10月2日、5-8日則正常上課。另外，校方決定在開學後，禁止無關人員進入學校，校內師生無必須不能外出，學生外出必須辦理請假手續，同時加強北區學生公寓臨街商鋪後門的管控，禁止人員通過臨街商鋪後門出入學校。

據了解，教育部此前曾在新聞發布會上，就十一假期大學生能否離校作出回應。教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰指出，各校可根據實際情況，特別是當前疫情防控的要求來合理安排，不鼓勵「一刀切」，要因地制宜，既控制好疫情又能確保教育教學秩序正常。

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