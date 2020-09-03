警查獲特大海上走私捲煙案　拘29人涉額6300萬人民幣

浙江省煙草專賣局周三（2日）透露，溫州警方近日查獲一宗特大海上走私捲煙案，查獲8.7萬條走私煙，涉案金額逾6300萬元（人民幣，下同，約7238萬港元），一共29人涉案被拘捕，目前該案還在進一步偵辦中。

溫州市蒼南縣煙草專賣局近日根據線報，聯合蒼南警方在金鄉沿海一漁港碼頭發現正在卸貨的目標船隻及車輛，遂將其控制，查獲「愛喜（藍）」、「南洋雙喜（罐裝）」等品種走私捲煙共8.7萬條，初核案值高達1882萬元（約2162萬港元）。現場共有7名疑犯、1艘貨運輪船及4輛運輸大貨車遭查獲。

之後，煙草部門對接公安、海關等部門，日前於溫州瑞安市、蒼南縣、平陽縣，台州玉環市，福建泉州市、廈門市等地同步開展集中收網，拘捕18名犯罪團夥成員，網上追逃3人。

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