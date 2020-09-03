10歲女遭母親長期虐待　警方婦聯多次介入無果

內地網絡周三（2日）流傳一則消息，指安徽合肥市長豐縣吳山鎮高崗村一名10歲周姓女童疑遭鄭姓母親長期虐待，被送到當地診所時，多處傷口已感染化膿，且警方、婦聯曾多次介入均無果。事件引起輿論關注，當地警方事後回應稱，已立案調查事件。

爆料網民石先生接受內媒採訪時透露，他在當地診所內的醫生。周的班主任當天發現周女衣服在滲血後，連忙帶她到診所治療。石先生在診所內為周女檢查時，發現她除了臉部，「渾身都有傷，新傷和舊傷都有」，且「有的傷口已經化膿，隨時都有感染風險」。

石先生又稱，周女親口告知他曾被「媽媽多次用繩子鞭打」和「燙紅火鉗夾燙」，且「不給她吃喝」，嚴令她「不許對外聲張、告訴別人」。經石先生了解，周女一家是高崗村村民，家中共有3名孩子，「兩個女孩和一個弟弟」。

事件曝光後，警方承認曾多次接獲報案，甚至周的父親也曾報警求助，警員曾多次警告鄭女。其中在今年6月18日，周的班主任與鄭女溝通不果後，曾經由校方聯繫婦聯、警方共同對鄭女進行訓誡。因周女當時傷勢輕微，加上鄭女已懷9個月身孕，且承諾不再毆打女兒，故警方未予處罰。

目前，吳山鎮政府已把周女安排予其親友監護。警方則鑑訴鄭女經訓誡後仍持續毆打孩子，周三決定立案調查，並將根據周女的傷情鑑定結果和調查事件依法處理。