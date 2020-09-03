新冠肺炎：內地增11確診　國際航班恢復直飛北京

國家衞健委周四（3日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增11宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例，無新增死亡病例，累計85,077宗確診、其中4634人死亡。北京自周四起恢復國際航班直飛服務，首班飛機已於早上抵達。

國家衞健委通報稱，新增的病例分別為陝西6宗、廣東3宗和四川2宗，新增12名無症狀感染者。目前仍有192人需留院治療，其中3人為重症患者。

國際航班自周四開始恢復直飛北京服務，首班航班於當日早上6時57分抵達，國航CA746航班從柬埔寨金邊飛往北京的飛機降落在北京首都國際機場。旅客需在機場專區填寫健康申明卡、接受樣本採檢等服務後入境。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020