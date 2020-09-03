台男人造鑽扮真鑽兜售　詐騙逾101萬元新台幣

台灣一名24歲洪姓男子，涉嫌持打印有美國GIA認證雷射編碼的人造鑽石，向3間珠寶店兜售詐騙超過101萬元新台幣（約27萬港元）。警方拘捕洪男，從他口中得悉假鑽提供者為43歲蔡姓當舖業者，再拘捕蔡男。兩人均被收押，全案訊後將依詐欺罪移送法辦。

警方指出，洪男隨機挑選珠寶店，店主因辨識經驗不足，或無精密儀器檢測，無法當場以儀器檢測是否天然鑽石，僅能依照鑽腰上的GIA認證雷射編號，查詢是否為真實的GIA編碼，再以鑽石的克拉、重量、淨度、切工及顏色等客觀條件，依GIA國際報價表所核定的天然鑽石價格收購。

人造鑽石與天然鑽石價格差達4至5倍不等，待店主將鑽石送至專業機構鑑驗後，才發現並非天然鑽石。洪男到案供稱，買賣所得均交給蔡男，自己則從中收取一成酬勞。警方拘捕蔡男，當場查扣10顆人造鑽石，其中4顆印有GIA認證雷射編碼。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020