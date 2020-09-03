捷克參院議長晤蔡英文　華春瑩促記者勿以「總統」稱呼蔡

捷克參議院議長維施特奇爾周四（3日）進入第5日訪台行程，並到台灣的總統府與台灣的蔡英文總統會面，雙方舉行會談。蔡英文亦會為已故的捷克參議院前議長柯佳洛追贈「特種大綬卿雲勳章」。 另外，中國大陸外交部發言人華春瑩同日回應記者提問時，糾正提問的記者，強調蔡英文只是中國台灣地區的一個領導人，不要稱她為「總統」。

維施特奇爾與蔡英文和台灣的副總統賴清德會面，蔡英文表示，柯佳洛是台灣的好朋友，頒勳章彰顯台捷友好關係，「歷史經驗告訴我們，公理跟正義或許會遲到，但不會不到」。蔡又認為，台捷人民不會屈服於壓迫，會積極參與國際事務。

雙方會面後，維施特奇爾將與台灣的外交部長吳釗燮召開聯合記者會。維施特奇爾日前在政治大學演講時表示，很期待與蔡英文見面；但他又強調捷克總統澤曼不建議他訪台。柯佳洛原定今年2月訪問台灣，但在1月時猝死。

提到這次訪問成果，維施特奇爾表示在經貿投資、安全、高增值製造業、醫療衞生、科研學術、教育、文化、旅遊等領域，與各界夥伴交流，回到捷克後將向政府報告。他又樂見開通台北至布拉格直航航班獲得台灣政府支持。另台灣有銀行有興趣在捷克開立分行，接下來將舉行相關會議，若計劃實現將有助台商於捷克投資。政治合作方面，他已以參議院名義邀請台立法院長游錫堃率團訪問捷克。

吳釗燮則指出，捷克代表團訪台具歷史性意義，在台期間與政府高層、企業、民間團體廣泛交流，短短數天便取得22項顯著成果，包括布拉格化工大學與台北科技大學、清華大學及東海大學簽署合作備忘錄；布拉格愛樂樂團敲定明年赴台巡迴演出；台灣將提供捷克學生50個獎學金名額；同時台北與布拉格兩地政府亦將持續交流等。

另外，維施特奇爾周二（1日）在台灣的立法院發表演說期間，曾用中文發言稱「我是台灣人」。美國白宮國安會周三（2日）在Twitter發文稱，支持維施特奇爾的演講，再多的霸凌言行，都無法阻止美國的盟友促進共同的民主價值。

大陸外交部長王毅在訪問德國期間，曾回應維施特奇爾訪台，稱將會「付出沉重代價」。後者表示，訪台未違反捷克與大陸的外交協定，又指每個國家都有權擁有對「一個中國」的理解方式。而王毅的言論引來西方不滿，有德國傳媒發表社論稱，大陸領導人變得愈來愈有攻擊性，已喪失了成為戰略夥伴的資格；另有媒體警告，若不服從大陸的命令，大陸官員就會「摘下友善的假面具」，歐洲各界一定要抵抗來自大陸的誘惑。

此外，華春瑩周四在例行記者會上表示，維施特奇爾罔顧大陸和捷克政府反對，執意訪問台灣地區，公然為「台獨」勢力張目，是公開的挑釁。她正告台灣當局及操弄維斯特奇爾背後的反華勢力，他們的所作所為絲毫不能改變台灣是中國領土不可分割一部分這一事實。她又表示要糾正提問的日本共同社記者，今後提到蔡英文的時候，不要稱她為「總統」，強調她是中國台灣地區的一個領導人而已。

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