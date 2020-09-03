美軍頻現身南海　華副外長斥南海和平最大威脅者

中美在南海的角力加劇，美軍軍機近期頻頻現身相關海域。中國外交部副部長羅照輝周三（2日）在一個視像國際研討會上發表演說，批評美國近期在南海頻頻挑事，成為南海和平的最大威脅者，以及南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石，其介入是南海風險之源。

中國外交部和中國南海研究院共同舉辦「合作視角下的南海」視像國際研討會，來自俄羅斯、泰國、印尼、新加坡、柬埔寨、老撾、英國等國前政要、官員和知名學者出席，中國國務委員兼外長王毅發表書面開幕致詞，羅照輝則在會上發表主題演講。對於南海爭議，羅照輝強調中方堅持通過談判協商解決，通過對話合作管控分歧；重申中方支持依據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法處理南海問題，但認為南海仲裁案解決不了南海問題。

羅照輝表示，中國和東盟各國從來無意將南海打造成自身的勢力範圍，也沒把南海作為地緣博弈的籌碼；指出南海的航行自由根本不存在問題，只是想要介入南海問題的麻煩製造者找來的藉口，矛頭直指美國。他指，美方近期舉措不僅違背不選邊站隊的承諾，否定中國的合法利益，並持續加強在南海的軍事活動，並粗暴干涉國際海洋法法庭選舉。

羅照輝認為，美國介入南海事務是為了綁架地區國家，在中國和東盟國家之間搞分裂，迫使東盟國家選邊站隊。他認為，動盪不安的南海只會服務美國的利益和全球野心，區內國家卻要為此付出代價，事實證明美國已成為南海和平的最大威脅者。他又指，美國不只針對南海，更拉攏日本、印度、澳洲組建「亞洲小北約」搞反華小圈子，顯示美國仍在奉行冷戰思維；強調中方不惹事也不怕事，呼籲區內國家保持高度警覺，牢牢把握南海事務主導權，勿讓南海變成國際政治的角鬥場。

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