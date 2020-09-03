內地汛情逾7千萬人受災　直接經濟損失2143.1億人民幣

國務院新聞辦公室周四（3日）舉行例行吹風會，介紹內地防汛救災和災後恢復重建的情況。國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文指，今年全國28個省份遭受洪澇災害，共有7047.1萬人次受災，直接經濟損失2143.1億元（人民幣，下同，約2433億港元），有271人因災死亡或失蹤。

周學文表示，內地今年氣候年景總體偏差，雨情汛情多年罕見。進入主汛期以來，全國有751條河流發生超警以上洪水，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等共發生18次編號洪水，長江、太湖發生流域性大洪水，其中長江上游發生特大洪水，淮河發生流域性較大洪水。

數據顯示，今年洪澇災害範圍廣泛，受災人數逾7千萬，比近5年同期平均值上升17%；全國緊急轉移安置469.5萬人次，較近5年同期平均值上升47.3%，為近年最多。部分地方受災嚴重，農田、養殖、城鄉商戶、基礎設施等受損，直接經濟損失較近5年同期平均值上升27%；有約7萬間房屋倒塌，較近5年同期平均值下降57.5%，而因災死亡失蹤人口亦較近5年同期平均值下降49.8%。

周學文表示，將加強支持重點地區恢復正常生產生活秩序，重點支持前期受災嚴重的安徽、江西、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、甘肅、貴州、陝西等地，後期因洪澇災害啟動國家救災應急響應的省份也將納入重點支持範圍。他指，下撥中央救災資金累計達25.75億元（約29億港元），調撥了19.5萬件中央救災物資和總值1.34億元（約1.52億港元）的防汛物資。中央對受災較嚴重省份受損的民房，每戶發放2萬元（約2.3萬港元）補助，現增加5000元（約5676港元），並對特別困難的群體提供優先保障。

應急管理部防汛抗旱司司長李坤剛亦在會上表示，從預測預報看來，今年秋季華西地區秋雨開始時間較常年偏早，雨量總體偏多，尤其是陝西南部、寧夏南部和甘肅南部的降雨量較過往多，因此預期汛情踏入秋季後將持續嚴峻。

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