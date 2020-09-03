美限制華外交官活動　華春瑩斥美國反華勢力喪失理性

中美外交角力再度升級，美國國務卿蓬佩奧周三（2日）宣布，對所有駐美的中國高級外交官之工作活動實施限制，訪問大學、見地方官員等，事前均需經美國國務院批准。中國駐美國大使館周四（3日）回應稱，美方無端設限，人為製造障礙，中方堅決反對，敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定。中國外交部發言人華春瑩則指，這反映美國反華勢力已喪失理性和自信。

中國駐美國大使館表示，美方以所謂對等為由再次對中國駐美外交領事人員設置限制，是對《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》的粗暴踐踏。駐美大使館強調，中方支持各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要便利；呼籲對方亦為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。

中國外交部周四召開例行記者會，發言人華春瑩表示，去年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其工作人員在美正常履職不斷設置限制，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，干擾中美關係和雙邊正常交往。她認為，這反映美國反華勢力已喪失理性和自信，患有「反華妄想症」，將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對；並敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，否則中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。

蓬佩奧周三表示，由於中國政府多年來對派駐當地的美國外交官，設下超出外交常態的明顯障礙，因此作出上述決定。華府對所有駐美的中國高級外交官設限的工作活動包括中國駐美高級外交官日後訪問美國大學、會見地方官員，以及在駐美使領館範圍外舉行超過50人的文化活動前，一律先得美方批准。

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