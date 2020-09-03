傳中印在邊境部署坦克　進入對方射程範圍

中印兩軍近日在邊境拉達克地區班公湖南岸爆發多次衝突，印媒指印軍已經在斯潘古爾湖與楚舒爾之間的平原，部署一個坦克團，並與解放軍的坦克得非常接近，進入彼此射程範圍內。印度陸軍參謀長納拉瓦內前往列城視察，了解前線部隊的戰備狀況。

印軍的坦克團部署在上月29日衝突地點西南方，在卡拉托（Kala Top）附近佔據制高點，有地利優勢。解放軍的重型坦克和輕型坦克部署在較低位置，坦克和機械化步兵沒有再向印方推進。有分析指，一個坦克團一般有約100輛坦克，動用一個完整坦克團意味出動一個旅甚至師的完整部隊，可能超出印軍在班公湖南岸的保障能力，或是印媒誇大實際規模。

另一邊廂，解放軍西藏軍區近日在海拔超過4000米的高原、高寒地區舉行跨晝夜演訓，出動一個旅的兵力參與，提升協同打擊和體系作戰能力。對於印度再封殺一百一十八款來自中國的手機應用程式後，中國商務部新聞發言人高峰周四（3日）批評，印方濫用「國家安全」概念，對中國企業採取歧視性的限制措施，違反世貿組織相關規則，敦促印方糾正錯誤做法。

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