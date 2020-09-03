民眾不滿漢語教學上街抗議　外交部：媒體政治炒作

內蒙古自治區因新學期開始中小學除蒙古語課外，其他科目均需以漢語授課，引起當地人不滿並上街抗議。內蒙古通遼市公安近日在多個行政區發出協查通告，指區內發生尋釁滋事案，向民眾徵集涉嫌違法人士的線索；單在科爾沁區已有多達129人被要求自首。外交部周四（3日）表示，指有關報道是別有用心的政治炒作。

由扎魯特旗公安局發出的協查通告指出，當地魯北鎮教育園區蒙古族第二中學門外，周一（8月31日）上午11時發生一宗尋釁滋事案，公安通緝2名涉案人；任何人如提供線索或者協助公安機關直接逮獲涉案人，可獲1000元人民幣（約1150港元），公安同時敦促涉案人主動自首。在通遼市，多個地區公安分局均發出類似的協查通告，內容大致相同，通告並附上涉案人士的照片。科爾沁區公安分局的通告內容更指出，凡在公共場所聚集，公安機關一律徹查。

這次事件源於內蒙古教育廳於新學期推出「雙語教學」，要求小學、初中入學加強漢語授課、減少使用蒙語。惟政策引起學生及家長不滿，更發起罷課和上街抗議，期間曾傳出與公安爆發衝突，有人當場被帶走。

當地官媒稱，自治區政府周二（9月1日）召開視像會議，要求落實中央關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署，指推進統編教材使用有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，以及鞏固中華民族共同體意識。會議又強調，各級各部門的領導幹部，以及學校教師要主動向學生、家長以及群眾宣講政策，打消他們的擔心顧慮，保證學校正常開學、學生正常上課。

外交部發言人華春瑩周四（3日）回應，指中國政府根據有關法律在少數民族地區推廣國家通用語言文字，堅持各民族語言文字一律平等原則，依法保障包括蒙古族在內的各個民族使用和發展本民族語言文字的自由；而目前內蒙古的政策改動，並不會改變當地學上上蒙古語課的課時、教材及授課語言。

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