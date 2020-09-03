台灣封殺愛奇藝生效　代理商稱無奈將裁員

台灣的經濟部上月18日宣布禁止代理或經銷中國大陸串流媒體（OTT）及相關商業服務，大陸影視平台愛奇藝首當其衝。周四（3日）禁令正式生效，愛奇藝在台代理商發表聲明，對禁令感到無奈，但表示將遵守法令停止會員經銷業務，放棄愛奇藝代理服務，而公司也將因此裁員。

愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂公司在聲明中表示，身為台灣企業，必須遵守當局法令。但面對相關業務的緊縮，公司勢必面對一波裁員的痛苦決定。對造成數十名員工及其家庭的波動，公司深感不安，但指造成這一切的原因，是政府法令的突然變動。

該公司指出，經濟部認為大陸網上視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響安全之虞。但禁止該公司繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。當地通訊傳播委員會早已公開表示，台灣地區所有用戶仍可繼續上網收看愛奇藝，因此該公司認為經濟部的禁令讓人無法理解。

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