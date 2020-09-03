傳印軍精銳部隊藏兵　於中印邊境踩中地雷身亡

中印邊境局勢再起波瀾之際，近日傳出一名印軍藏兵身亡，其一名同袍受傷。英媒周三（2日）引述印度官員等消息指，印度特種部隊一名藏族士兵在中印邊境衝突地點附近，意外踩中地雷身亡，另有一名突擊隊成員重傷。

報道引述印度政府官員及死者家屬的消息指，死者為53歲藏人尼瑪（Tenzin Nyima），隸屬印軍精銳的「特別邊防部隊」（SFF），在喜馬拉雅西部地區班公湖湖岸附近觸雷陣亡。早前消息指，印軍藏兵一名連長在拉達克北部地區巡邏期間，遭中國軍人射中頸部身亡，其部下受傷。兩個消息均未得到官方證實，暫未知所指的死者是否同一人。

據報，尼瑪所屬的特別邊防部隊大多招募西藏難民，當中有人會成為印度公民。該秘密部隊成立於1962年中印邊境戰爭結束後不久，據估計部隊人數逾3500人，但官方公開的資料少之又少。印度政府前西藏事務顧問馬圖爾（Amitabh Mathur）指出，該部隊善於在山地環境及高海拔地區作戰，認為在中印邊境部署亦不令人意外。

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