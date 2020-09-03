美國眾議員提案減稅　刺激稀土生產減對華依賴

美國兩黨眾議員於周二（1日）提出議案，鼓勵美國國內的稀土生產，降低美國對中國稀土進口的依賴。議案獲得包括5名德州眾議員在內等人的聯署和支持，參議員克魯茲亦支持該項眾議院動議，他早前在參議院已提出同類議案。

議案名為《收回美國稀土法案》（Reclaiming American Rare Earths Act），由共和黨籍德州眾議員古登（Lance Gooden）、民主黨籍德州眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）提出，要求推出減稅刺激計劃，鼓勵美國國內生產科技製造領域所需的稀土，確保美國的國家安全。

古登辦公室指，美國內政部將35種稀土礦列為關鍵資源，其中14種完全依靠外國供應商提供，而中國是22種稀土資源的主要供應國。古登表示，美國不該依賴中共發展關鍵的軍事與通信技術，未來的技術能力將取決於營造國內生產這些資源環境的能力。

克魯茲表示，美國依賴中國獲取稀土元素令人非常不安，也危害美國生產國防科技、支援軍隊的能力，必須採取所有方法確保稀土元素和關鍵礦物的整個供應鏈處於美國國內。