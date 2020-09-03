台婦懷孕疑吃受污染食物　誕女嬰染李斯特菌

台灣日前公布一名初生嬰感染李斯特菌症的案例，該女嬰上月下旬於北部地區出生時，因出現呼吸急促症狀入院，經通報檢驗確診。台灣的疾管署指出，女嬰的母親今年5至6月懷孕期間，曾食用生菜沙律及魚生等，懷疑食物受李斯特菌污染，再傳染給胎兒。

疾管署指出，李斯特菌症主要經由食用遭污染的食物感染，台灣曾在經包裝的即食肉類驗出細菌，魚生也是高風險食品。李斯特菌病目前無預防疫苗，染病後情況嚴重程度視乎感染者的免疫狀況而異，免疫力正常者不易受感染，或感染後僅出現肚瀉、惡心、嘔吐等症狀。若細菌經孕婦傳染給胎兒，可導致流產、死胎、早產，或分娩期間造成新生兒侵襲性感染。

台灣自2018年起將李斯特菌病列為第四類法定傳染病，今年累計已有97宗，低於2018年的121宗和2019年的129宗。初生嬰個案累計4宗，均為母體感染；另有9宗個案，孕婦出現早產、流產及死胎情況。資料顯示，李斯特菌感染個案於每年3至4月開始上升，到5、6月達到高峰；該病受感染性別比例相若，年齡方面則以65歲以上個案佔多，有57%，其次為45至64歲佔30%。

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