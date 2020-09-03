張綱維涉遠航資產案開庭　 承認偽造地契擅自停航

張綱維（圖）表示，他是遠航唯一投資人，沒必要掏空自己。

台灣遠東航空（下稱遠航）董事長張綱維，其涉嫌掏空公司資產案周四（3日）在台北地方法院首度開庭，張承認偽造6.5億元（新台幣，下同，約1.7億港元）的土地買賣契約書、擅自停航，但強調他是遠航唯一投資人，沒必要掏空自己。

台北地檢署7月底認定張綱維涉侵佔遠航資產逾13億元（約3.4億港元），並藉由合庫遠航貸款案，將樺福集團旗下公司逾22億元（約5.8億港元）本息移轉給遠航等，依違反證交法、民用航空法等罪起訴，並求處重刑；案件移審後，台北地方法院裁定羈押。

張綱維周四在庭上表示，他當年投入20億元（約5.3億港元）重整遠航，使其起死回生，自己成為遠航唯一投資人，沒必要做假財報。他又指當初重整每一筆帳，都經法院指派重整團隊的律師、會計師等簽認；認為遠航出現虧損是旅遊業萎縮，又碰到新冠疫情，但民航局要求他增加新機，致被詐騙集團詐騙。

檢方表示，張聲稱投入20億元，卻避談資金來源，是向民間高利貸借款等，且未交代2015年完成重整後，為何隔年遠航立即暴增31億元（約8.3億港元）應收關係人款項，以及22億元（約5.8億港元）長期負債等。

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