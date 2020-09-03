台10歲女遭租客凌虐　被迫食貓糧線香「辣」大腿

台灣台中地檢署日前起訴2男1女，涉嫌於去年9月至10月期間，對同居陳姓女屋主的10歲女兒施虐，包括猥褻、逼吃貓飼料，甚至拿線香燙女童手腳，更威脅不得告訴母親和老師。檢方控告3人妨害幼童發育、恐嚇罪，並請法官從重量刑。

台媒周四（3日）報道，陳女因工作等原因甚少在家，故委託同居借住的30歲葉姓男子、與其妻子和弟弟幫忙照顧女兒。然而，葉男等人接連多次凌虐女童，不但用力拉扯女童頭部撞牆，使木制牆壁留下大洞，又命令其高舉椅子半蹲，還強迫女童吃貓飼料、蒜頭等。

陳女表示，葉妻曾因不滿女兒嘔吐，竟與小叔以線香燙傷女童手、腳；葉弟更曾在電單車上猥褻女童下體。最後幸獲老師發現女童身上傷痕，告知陳女，始揭發3人暴行。

檢方認為，3人輪流凌虐女童長達1個月，且事後仍相互推卸責任、更辯稱是行使管教權，惡行重大且無悔意，須從重量刑；葉弟另被加控強制猥褻罪。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020