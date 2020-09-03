網紅館長遇襲：陳之漢低調出院　警員到住所駐守

在台灣有「館長」之稱的網紅陳之漢，上月底遭槍擊送院，至周四（3日）下午低調出院，警方護送他返回家中，並派員到他的住所以及各健身房分店駐守，以防再度發生事件。

陳之漢上月28日凌晨2時許，遭23歲男子劉丞浩近距離開槍，身中兩彈，其手臂及腿部受傷，他送院後歷經9小時開刀做手術，之後住院療養，無生命危險。劉丞浩事後攜手槍自首，供稱不滿陳在直播指控他性騷擾，令其遭網民人肉搜索才犯案。新北地檢署向法院聲請羈押劉男，地方法院裁定收押禁見。

陳之漢周四凌晨開直播，他表示有不少網民質疑他是因為賣海鮮營利惹禍，但他稱「時間兜不起來，這個人7月2號就進來觀察我，我甚麼時候才開始賣海鮮？8月25號」。警方則指，案件存在諸多疑點，引發外界揣測有人買通劉丞浩開槍，專案小組則表示不排除任何可能，會盡速釐清案情。

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