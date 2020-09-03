台4歲女失蹤逾3月　疑遭生母男友虐殺埋屍

台灣南投縣名間鄉傳出女童被殺案。一名平日由外婆照顧的4歲女童，多月前被生母帶走後音信全無。外婆報警後經調查，女童疑遭母親的陳姓同居男友虐打至死後埋屍。警員周四（3日）帶陳男到埋屍地點挖出女童屍體，目前警方正對陳男及女童母親進行調查。

據了解，母親帶走女童後，因為工作關係暫時讓她寄住位於台中的陳男家中。女童的外婆6月時要求與孫女視像對話並將她接回，卻一直未獲回覆，外婆見有異狀，於是報警。

警員之後聯絡陳男查問，他卻稱女童經已死亡，並埋屍陳男於南投名間鄉的老家附近。警員周四上午10時許，帶着陳男前往埋屍地點，挖出女童屍體。事後陳男與女童母親均否認曾虐待或殺害女童，目前警方將陳男與女童母親一同列作涉疑人，並進一步調查案發動機。

據指，無業的陳男有吸毒習慣。台媒引述陳男的叔叔稱，看見警員帶着手腳上鎖的姪兒回來，並在住所旁邊的樹林挖掘，突然想起2個月姪兒曾拿鐵鍬在樹林挖洞，懷疑他當時在埋屍。陳男另一名叔叔則表示，姪兒平時很少回來，曾見他帶着女童返家，但未發現姪兒虐童。叔叔都指與陳男感情不深，對方也難得回家，大家很少交談。亦有台媒稱，陳男與女童的生父認識。

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